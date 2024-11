„Ludlsteg und Arschkerben“ – Straßennamen im Fokus

„Die Straßen und Plätze in Linz – Namen, Entwicklung, Geschichte“ – so lautet der Titel des neuen 321-seitigen Buches des Linzer Stadtarchivs. Bei der Präsentation bedankten sich der geschäftsführende SP-Stadtvize Dietmar Prammer und Grünen-Stadträtin Eva Schobesberger vor allem bei Walter Schuster für seine „aufklärende“ Arbeit in den letzten 34 Jahren. Der Archivdirektor geht in ein paar Tagen in den verdienten Ruhestand, Kollege Johannes Kaska übernimmt.