Restrukturierung: Pierer Industrie zieht Reißleine

Am 12. November hatte die Pierer Mobility AG spätabends bekannt gegeben, dass eine tiefgreifende Restrukturierung beim Unternehmen notwendig ist und die KTM AG einen Liquiditätsbedarf in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags hat. In den Tagen darauf überschlugen sich die Ereignisse: Ein Produktionsstopp für Jänner und Februar 2025 wurde besiegelt, der Abbau von 300 Arbeitern, dazu eine Gehaltsreduktion für alle Beschäftigten – also eine firmeninterne Kurzarbeit in Mattighofen. Im Hintergrund laufen die Verhandlungen auf Hochtouren, um die Finanzierung zu sichern ...