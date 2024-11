Die Jahrhundertflut und ein Salzach-Wunder

GEHEIMAKTION

Es kommt zum großen Wechsel. Die „rote Gabi“ Burgstaller verspricht mitten im kalten Winter 2004 alles, vor allem einen neuen Frühling und gewinnt klar. Haslauer wird nur Vize. „Wie unsere Tag und Werk auf Erden vergänglich sind und hinfällig gar!“, ruft der Spielansager im „Jedermann“: Schausberger tritt verbittert ab. Alles paletti im erstmals roten Jahr? Schon 2003 ist hinter den dicken Mauern der neuen Residenz etwas geschehen, das in wenigen Jahren die aufstrebende Karriere von Gabi Burgstaller und ihres Kronprinzen spektakulär crashen wird. Der damalige ÖVP-Wirtschaftslandesrat erteilt der Leiterin eines Referats in der Finanzabteilung die „Vollmacht für Handelsgeschäfte mit Firmen und Institutionen“. Geld sprudelt in Unmengen herein, das Budget scheint gerettet, aber wie das so ist beim Pokerspiel: Es geht auf und ab. Unberechenbar. Nur keine Miene verziehen.