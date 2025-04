So dramatisch brach Produktion bei KTM ein

Welche Auswirkungen die Krise beim letztlich Ende November in die Insolvenz geschlitterten Motorradhersteller hat, zeigt ein Blick in eine Präsentation, die das Unternehmen selbst verfasst und veröffentlicht hat. Der Einbruch in der Produktion ist dramatisch: So wurden im Vorjahr um 317.000 Motorräder weniger hergestellt als 2023. In Mattighofen schrumpfte die Bike-Montage um rund 150.000 Einheiten, auch in Indien musste Partner Bajaj einen Rückgang um 120.000 Einheiten verdauen.