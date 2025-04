Zoo Salzburg schließt ab Freitag den Streichelzoo

Wie lange die Regeln gelten, ist noch offen

Wir lange die Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen, ist noch unklar. „Wir stehen diesbezüglich in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden. Aber natürlich hoffen wir, dass die meldepflichtige Tierseuche nicht bei uns ankommt. Zudem bitten wir alle, die den Zoo Salzburg während der Osterfeiertage besuchen möchten, um Verständnis“, so Grebner. Die angekündigte Familienveranstaltung am Ostersonntag kann wie geplant stattfinden.