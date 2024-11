Der Aufstand der Mütter und die „Mozart-Affäre“

GRENZENLOS

Die Frauen wagen eine bisher einzigartige Aktion: Tausende marschieren an einem Sonntag mit Kinderwagen über die Grenze bei Freilassing nach Bayern, vorbei an den verblüfften Zollbeamten, und demonstrieren gegen eine geplante atomare Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Die Salzburger Landesregierung erhebt offiziell Einwand gegen das Projekt, die „Krone“ druckt täglich juristisch fundierte Unterschriftenlisten ab. Zehntausende Formulare überfluten die Redaktion. Der enorme Druck wirkt: Die so verhasste WAA versinkt in den Schubladen. Stattdessen baut Bayern dort eine Fabrik für Solar-Batterien. Beim Salzburger Mozartplatz errichten Aktivisten aus Teilen des Bauzauns ein Denkmal.