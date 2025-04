„Sie sind hier falsch, gehen Sie zum Hausarzt!“

Fünf Stunden Wartezeit und ein aggressives Klima unter den Patienten sind hier zum Alltag geworden. In den Notaufnahmen der Landeskliniken rumort es. Sie sind überfüllt, die Besucherzahlen schnellen steil hinauf. Einen Grund dafür sehen langjährige dortige Mitarbeiter in der Ahnungslosigkeit vieler, was das Gesundheitssystem betrifft.