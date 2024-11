Feilschen um Milliarden beim Klima-Gipfel

Weltuntergangsstimmung herrschte Samstagnacht im Konferenzzentrum in der aserbaidschanischen Hauptstadt. Denn ein Großteil der 20.000 in den Kaukasus gejetteten Delegierten hatte bereits das Weite gesucht. Es herrschte gespenstische Menschenleere. In den Verhandlungsräumen wurde allerdings immer lautstärker gestritten. Zuletzt stürmten Dutzende Vertreter von den am meisten betroffenen Inselstaaten wütend aus den Verhandlungen. Niemand höre deren Sorgen.