Klimakonferenz in Baku geht in die Verlängerung

Auf der UNO-Klimakonferenz in Baku wird rund um die Uhr versucht, die weit auseinanderliegenden Positionen einander anzunähern. Am Freitag hat aserbaidschanische Konferenz-Präsidentschaft neue Beschlussvorlagen vorgelegt. Diese stoßen jedoch auf teils heftigen Widerstand – vor allem von Seiten der Entwicklungsländer, die einen größeren finanziellen Beitrag der Industriestaaten fordern. Nun gehen die Verhandlungen in die Verlängerung.