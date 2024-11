Die wilden Steirer

Die Unberechenbarkeit drückt sich auch im Wahlverhalten aus. In der Landeshauptstadt mehr noch als auf dem Land. Die Grazer jagten bereits in den Siebzigerjahren, als Österreich vom sozialistischen Kanzler Kreisky regiert wurde, den SPÖ-Bürgermeister davon – und hoben damit Alexander Götz zu Zeiten, als dessen Partei österreichweit bei vier, fünf Prozent herumdümpelte, als ersten FPÖ-Politiker als Chef in das Grazer Rathaus. Dem Blauen folgte ein Schwarzer, dem Schwarzen ein Roter, dann wieder ein Schwarzer. Und mittlerweile regieren hier gar die Kommunisten.