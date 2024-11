Andreas Babler als Vizekanzler der Schmerzen

Bewiesen in einem Interview im „Standard“. Dort wird folgende Frage gestellt: „Im Wahlkampf hatten Sie gesagt, dass Sie ,mit dieser ÖVP‘ nicht koalieren wollen. Wie hat sich die Volkspartei seither verändert?“ Bablers Antwort: „Das habe ich in der Wahlkampfsituation gesagt. Jetzt geht es um Verantwortung.“ Heißt dechiffriert: Nerven Sie mich nicht mit dem Gebrabbel von gestern! Bablers Wahlkampfversprechen – so gewichtig wie eine Kolibri-Feder.