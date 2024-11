Jungbullen schlitterten bei Admira in ein Debakel

Gebrauchter Samstag für die Jungbullen! Beim Zweitliga-Spiel bei Tabellenführer Admira sahen sie kein Land und gingen schlussendlich mit 0:4 vom Platz. Zuletzt verlor Liefering am 29. Oktober 2022 so hoch. Gegner: Blau-Weiß Linz. Damals erzielte Matthias Seidl (mittlerweile Rapid-Kapitän) einen Dreierpack. In der Südstadt war es Deni Alar, der dreimal zum Jubeln abdrehte. Besonders bemerkenswert war jedoch: Drei der vier Tore fielen aus Standards. „Wenn du am Ende aus dem Spiel raus nur einen Torschuss zulässt und trotzdem vier Treffer kassierst, ist das schon brutal“, meinte Liefering-Coach Daniel Beichler, der die Leistung aber keinesfalls schönreden wollte: „Speziell was die Zweikampfführung in den ersten 30 Minuten angeht, bin ich überhaupt nicht zufrieden. Wenn es ein 3:0 braucht, um aufzuwachen, kann man nicht glücklich sein.“