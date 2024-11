Cher (78) trauert alter Jugendliebe bis heute nach

„Beziehung war Thriller und Komödie zugleich“

Was sie damals an Kilmer so unwiderstehlich fand, war sein Sinn für Humor und dass er sie als Frau respektiert habe: „Er war anders als alle Männer, die ich je gekannt habe. Er hat mich zum Verzweifeln und zu hysterischen Lachanfällen gebracht. Mit ihm zu sein war Thriller und Komödie zugleich – weil er nie das getan hat, was andere getan hätten.“