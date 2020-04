Val Kilmer: Cher half mir, Krebs zu besiegen

Nachdem Ärzte bei ihm 2015 Halskrebs festgestellt hatten, dementierte er die Diagnose in der Öffentlichkeit. In seinen neuen Memoiren, die am 21. April in den USA auf den Markt kommen, bringt Val Kilmer jetzt die ganze Wahrheit ans Licht. „I’m Your Huckleberry“ ist aber vor allem ein Lobesarie an die Frau, die ihm half, selbst die tiefsten Täler seiner Krankheit mit einem Lachen zu durchschreiten: Cher.