Wieder alles neu in Österreichs ältestem Bordell

Seit 1477 wird das Maxim im oberösterreichischen Steyr als Laufhaus geführt. In den fast 550 Jahren passierte in der Badgasse 2 schon sehr viel. Nach einer Zeit der „toten Hose“ ohne einen Pächter herrscht nun wieder reges Treiben. Ende November wird ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte des Hauses aufgeschlagen.