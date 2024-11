Edward Berger: „Religion ist wichtiges Element“

Eine große Rolle spielt Isabella Rossellini, die sich in einer prägenden Szene gegen das kirchliche Patriarchat auflehnt und offen ihre ehrliche Meinung kundtut. War es besonders wichtig, der zurückgedrängten Rolle der Frau in dieser Männerdomäne mehr Gewicht zu geben?

Selbst jemand wie Isabella Rossellini ist hier in die 25. Reihe verdrängt – weil sie in der katholischen Kirche als Frau keine verantwortungsvolle Rolle einnehmen darf. Der Film spielt im ältesten Patriarchat der Welt, in dem sich die Männer bemühen, an den tradierten Strukturen festzuhalten, die ihnen die Macht garantieren. Isabella steht als Sinnbild für alles Feminine in dieser Welt. Am Ende gräbt es sich wie ein Riss in das Fundament dieser Institution. Durch diesen Riss scheint Licht und dieses Licht bringt Hoffnung auf Veränderung mit sich.