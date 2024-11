Was für die Wolfsberger künftig teurer wird

Gemeinderätin Marion Schuhai (ÖVP) rechnete vor: „Ein Kubikmeter Wasser kostet 2,31 Euro im nächsten Jahr. Müssten wir es in Flaschen kaufen, kämen wir in der billigsten Variante auf 260 Euro.“ Lediglich die FPÖ stimmte gegen die Erhöhung: „Wir lehnen die Gebührenerhöhung ab, weil aus den gesunden Bereichen der Stadtwerke Gelder entnommen werden, um defizitäre Betriebe zu finanzieren“, so Stadträtin Isabella Theuermann.