Erschütternder Fall: Juristin hofft auf Heimplatz

Gestank mit Ventilator hinausgeblasen

Wie Tage davor wurde der Mann ins Spital eingeliefert. „Dieses Mal wurde er wenigstens nicht am nächsten Tag wieder in die Wohnung gebracht. Wir müssen erst einmal die Räume entrümpeln und komplett grundreinigen lassen“, sagt Johann Baumeister. Er vermietet mit seiner Ehefrau die Wohnung, in der der Alleinstehende lebt. Jahrelang ging das gut, bis er krank wurde. So krank, dass es schon Nachbarn auffiel. „Sie haben sich bei der Hausverwaltung über den Gestank beschwert. Als ihn die Feuerwehr fand, musste sie mit einem Ventilator die Wohnung zwangsbelüften“, schildert der Vermieter die Brisanz des Falls.