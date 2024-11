Mietpreise in Salzburg um neun Prozent gestiegen

Das Interesse an den Mietobjekten war generell höher: In der Steiermark nahm die Nachfrage mit einem Plus von 35 Prozent am stärksten zu, gefolgt von Wien mit einem Plus von 29 Prozent. „Die steigende Nachfrage geht Hand in Hand mit Preissteigerungen in den meisten österreichischen Bundesländern“, resümierte Markus-Dejmek, Österreich-Chef von ImmoScout24, in einer Aussendung. Basis der Analyse waren Bruttomieten. Insgesamt wurden 135.000 Angebote ausgewertet.