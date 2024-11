So reist man um 105 Euro durch halb Europa

Die Preise für Flugtickets steigen trotz der Billig-Airlines immer noch an. Wer früher bucht, schlägt an der Reisebörse in der Regel günstiger zu. „330 Tage vor einem Reiseantritt können die Flugscheine gekauft werden“, sagt Ingo Hitzenhammer von „Hitreise“. „Im Winter bucht man billiger als im Sommer. Und das Gepäck kommt noch erschwerend dazu“, weiß Hitzenhammer. Gepäcklos fliegt man günstiger. Skyscanner helfen längst mit, billigere Tickets zu finden. Langstreckenflüge sind oft darin enthalten. Auch als Reiseprofi muss man für ein günstiges Flugticket heutzutage mit Gepäck rund 100 Euro hinlegen.