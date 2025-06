Für diesen Job muss man schwindelfrei sein!

Zum Beispiel Christiane Mitzner, sie führt in Villach einen Spengler- und Dachdeckerhandwerksbetrieb, der schon 125 Jahre alt ist. „Mich fasziniert an meiner Tätigkeit die Vielseitigkeit. HTL-Matura und die betriebswirtschaftliche Ausbildung dienen als Basis für mein Fachwissen. Als Frau in einer Männerdomäne profitiere ich zusätzlich von meiner weiblichen Intuition und meinem Einfühlungsvermögen. Und: Geht nicht, gibt’s bei mir nicht! Außerdem packe ich auch selbst gerne an“, erzählt Mitzner der „Krone“.