Schock-Botschaft am Klo gegen Gewalt an Frauen

Zum Beginn der „16 Tage gegen Gewalt“ an Frauen am 25. November sollen so viele wie möglich hängen: Plakate mit Schock-Botschaften über Gewalt an Frauen, platziert auf Toiletten in Wiens Gastronomie – mit anderen Inhalten jeweils für Frauen und für Männer. Provokation ist dabei einkalkuliert.