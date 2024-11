Bild von Sextäter wird doch rasch übermalt

Vielleicht hat auch ein entsprechender Bericht der „Krone“ mitgeholfen: Es werden doch keine anderthalb Jahre vergehen, bis das Wandbild des wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs verurteilten Helmut K. an der Ecke des Hauses Magdalenenstraße / Hofmühlgasse in Mariahilf verschwindet. Stattdessen hat sich der Gemeinderat nun einstimmig für die Übermalung in neutraler Farbe ausgesprochen.