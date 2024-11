Seebühne Mörbisch erstrahlt in himmlischem Glanz

Das Warten hat ein Ende. Am Samstag wird ab 15 Uhr das „Winterwunder Mörbisch“ wahr. Erstmals verwandelt sich die Seebühne in dieser Jahreszeit in eine magische Zauberlandschaft. Die weltweit größte Weihnachtskrippe, märchenhafte Projektionsshows und ein Adventdorf ziehen in ihren Bann. Bis 5. Jänner sind stimmungsvolle Erlebnisse für alle Generationen garantiert, ein „Krone“-Familientag steht am 1. Dezember auf dem Programm.