Besuch aus Amerika: „Habe zuerst an Fake geglaubt“

Zu Gast in Deutsch Schützen

Mittendrin: die sechsköpfige Familie O’Purk, darunter auch Freida, die frisch gewählte Miss Burgenland New York 2025, die auf den Spuren ihrer Vorfahren ins Südburgenland mitreiste. Das Abenteuer der Familie begann allerdings schon vor der Landung – genauer gesagt bei der Quartiersuche. Jennifer Plank, Gastgeberin der Weinberg Chalets in Deutsch Schützen, erinnert sich: „Die Anfrage kam mitten in der Nacht – von einem Onkel aus Georgia. Ich hab erst geglaubt, das ist ein Fake.“ Für zusätzliche Spannung sorgte dann zusätzlich die verspätete Ankunft der Gäste.