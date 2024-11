100-Jährige verraten ihre Lebensgeheimnisse

Die Lebenserwartung hat sich in den vergangenen 150 Jahren mehr als verdoppelt. Wurden die Menschen um 1880 im Schnitt 36 bis 39 Jahre alt, so ist heutzutage bei Männern in Österreich mit 79,4 Jahren zu rechnen, Frauen bringen es auf 84,2 Jahre. Was ist der Schlüssel für ein langes Leben?