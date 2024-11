Weniger Autoraser, dafür umso mehr Bürgernähe

Mit einer neuen Bürgerliste namens „Aktiv Mensch Gemeinde“ tritt der ehemalige SPÖ-Gemeinderat Franz Hofbauer-Lagler im Jänner zur Gemeinderatswahl in Schwarzau am Steinfeld im Bezirk Neunkirchen an. Warum? „Weil ich etwas für die Menschen in der Gemeinde bewegen möchte“, so der gelernte Florist. Mit von der Partie sind außerdem Patrick Hruschka, Verena Mulzet, Georg Hofbauer-Lagler und Domenic Telsnig.