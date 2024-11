Kreditaufnahme über 200 Millionen Euro ist nötig

Der Landeshauptmann kündigte außerdem an, dass man alle Förderungen des Landes genau unter die Lupe nehmen werde. In den nächsten fünf Jahren stünden in der Verwaltung des Landes 180 bis 190 Pensionierungen an. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir alle frei werdenden Stellen nachbesetzen.“ Aber auch strukturell werde man Änderungen vornehmen müssen. „Wir haben das Ziel der Budget-Konsolidierung schon während der Regierungsverhandlungen intensiv diskutiert“, ergänzte Bitschi. Ziel müsse wieder eine schwarze Null sein. „Es ist eine herausfordernde Situation. Wir sind beide bereit, die Ärmel hochzukrempeln“, versicherte er.