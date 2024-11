„Weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin“

Kein fixes Ziel

Im kommenden Jahr will Koller die nächsten Schritte gehen, in der Weltrangliste weiter nach oben klettern und größere Turniere spielen. Ein fixes Ziel hat sie nicht, aber trotzdem weiß sie, wo sie hinwill. „In den nächsten zwei, drei Jahren möchte ich es schaffen, mich zumindest für die Quali der Grand-Slam-Turniere zu qualifizieren. Dazu muss ich unter den besten 230 Spielerinnen der Welt sein.“ Die Großgmainerin weiß auch, wie sie dorthin kommen kann. Das Zauberwort heißt Konstanz. „Ich habe kommendes Jahr viele Punkte zu verteidigen. Da müssen meine Leistungen passen, sonst kann es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Aber Druck mache ich mir keinen.“