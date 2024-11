Den Einser hat sich keine Mannschaft verdient

Bischofshofen (6. Platz): Note 3

Anspruch und Realität liegen bei den Pongauern gerne einmal auseinander. Der BSK geht zwar als zweitbestes Team Salzburgs in die Winterpause. Auf Platz drei – die eigene Erwartungshaltung – fehlen aber 13 Zähler. „Ganz zufrieden kann man nicht sein. Das wäre ich nur, wenn wir fünf oder sechs Punkte mehr hätten“, sagte Coach Thomas Schnöll. Bis zum Frühjahrsstart wird der BSK nicht nur am Kader arbeiten müssen (Do Hwang und Kostas Pizanias gehen), sondern auch an der Konstanz und an der Fitness – es gab viel zu viele Ausfälle.