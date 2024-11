Schallenberg empfängt ukrainischen Außenminister

Bereits zum zweiten Mal binnen weniger Wochen empfängt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) morgen Mittwoch seinen ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha in Wien. Dieser nahm am Montag am UNO-Sicherheitsrat in New York anlässlich 1000 Tage Invasion Russlands in die Ukraine teil.