Linzer Polizei sucht fahrerflüchtigen Unfalllenker

Die Exekutive ist auf der Suche nach möglichen Zeugen für einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, der sich am 12. November in der Landeshauptstadt Linz zugetragen hatte. Gesucht wird der Fahrer eines Pkw, der einen Motorroll-Lenker so touchiert haben soll, dass dieser auf die Fahrbahn stürzte.