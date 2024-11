Rekord-Weltmeisterin hat ihre Passion gefunden

„Ich habe gekämpft bis zum Ende und es hat sich rentiert, ich bin mega froh“, hatte Magdalena Egger gejubelt, nachdem sie am 22. März 2024 beim Europacupfinale in Kvitfjell im Super-G auf Platz zwei gefahren war, sich auch in der Gesamtwertung Rang zwei und damit verbunden das fixe Ticket für die neue Weltcupsaison holen konnte. Ein besonderer Moment – hatte die Lecherin tags zuvor ein Fixticket für die Abfahrt doch nur um vier Hundertstel verpasst. „Da ist es sich knapp nicht ausgegangen, aber schon jetzt ist das Gute zu mir zurückgekommen.“