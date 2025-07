Ferialjob und Praktikum: Was Junge wissen müssen

Noch keinen Sommerjob, aber Interesse – wo last minute nachfragen?

Auch jetzt noch gibt es zahlreiche offene Stellen. Auf der Homepage und in der App der AMS-Jobplattform können Interessierte laufend offene Ferialjobs in ihrer Nähe finden. Aktuell sind für Vorarlberg knapp 50 Ferialjobs ausgeschrieben. Noch größer ist das Angebot auf der aha-Ferialjobbörse – dort sind immer noch über 100 Stellenangebote in den unterschiedlichsten Bereich zu finden.