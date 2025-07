Wallner weist Kritik an Sanktionen zurück

Landeshauptmann Markus Wallner kann die Kritik der Oppositionspolitiker nicht nachvollziehen und meldete sich in der Causa „Vorarlberg Kodex“ am Montag zu Wort: „Die Einführung eines Sanktionsmechanismus war von Anfang an Teil des Plans und steht auf rechtlich sicherem Fundament. Wir unterstützen Integration – wir fordern sie aber auch aktiv ein. Wer sich nicht an die Spielregeln bei uns hält, muss mit Konsequenzen rechnen“, betonte er.