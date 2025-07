Wie der Vater, so der Sohn

Seifedin Chabbi tritt als Co-Trainer in Lustenau langsam in die Fußstapfen seines Vaters. Nach seiner aktiven Karriere hat der 32-Jährige ehrgeizige Ziele – seinen Papa will er nicht nur als Spieler überflügeln. Das könnte schwierig werden, wurde Lassad doch in Nordafrika zur Trainerlegende.