Olympiaheld als Dopinghelfer: Lächerliche Geldbuße

Kasache (37) mit Visa-Problemen

Fast sechs Jahre nach der Razzia, die unter dem klingenden Namen „Operation Aderlass“ bekannt wurde, hätte am Montag der letzte Akt im Doping-Skandal stattfinden sollen. Doch ein damals wegen Blutdopings festgenommener Langläufer (37) blieb dem Prozess in Innsbruck aufgrund von Visa-Problemen fern. Der Kasache lebt derzeit in Moskau.