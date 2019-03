Doping-Lawine: Arzt dürfte Vermögen verdient haben

Die Erfurt-Connection

Deutsche Doping-Experten sind indes nicht überrascht, dass die Spur gerade nach Erfurt führt. „Der Standort Erfurt ist mir in all den Jahren immer wieder im Zusammenhang mit Doping begegnet - in der DDR und auch danach“, sagte der bekannte Dopingjäger Werner Franke in einem Interview mit der „Welt“. Über die Landeshauptstadt Thüringens meinte der Molekularbiologe: „Man kann da schon von einem der Knotenpunkte des Sportbetrugs in Deutschland sprechen.“ Franke verglich das mutmaßliche Doping-Netzwerk mit dem des spanischen Arztes Eufemiano Fuentes, der im Mittelpunkt eines großen Dopingskandals vor 13 Jahren gestanden war: „Hinsichtlich der kriminellen Energie und der Organisation des Dopings kann man sicherlich vom deutschen Fuentes sprechen.“