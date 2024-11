ÖFB-Team sorgte 2024 mit 32 Toren für Rekord!

Der dritte Jahresabschluss in der Ära Rangnick verlief nicht so erfolgreich wie die beiden vergangenen, als es in Wien jeweils 2:0-Testspiel-Erfolge gegen Italien (2022) und Deutschland (2023) gegeben hatte. Mit dem 1:1 am Sonntag gegen Slowenien verspielten die Österreicher die Chance, erstmals in einem Kalenderjahr neun Siege zu holen. Acht volle Erfolge waren dem ÖFB-Team bisher nur im WM-Jahr 1982 gelungen, damals in elf ausgetragenen Partien.