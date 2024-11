LIVE ab 18 Uhr: Österreichs Finale gegen Slowenien

Topscorer der Nations League

Sloweniens Starstürmer Sesko kommt mit fünf Toren in fünf Spielen als Topscorer der Nations League. Die Österreicher hatten im Oktober beim 5:1 in Linz aber auch bereits Norwegens Erling Haaland neutralisiert. Rangnick will entsprechend wenig an seinem Konzept ändern. Wie man es gegen den seit 2023 für RB Leipzig stürmenden Ex-Salzburger Sesko anlegen wolle? „Genauso wie gegen Norwegen.“ Der gegen Haaland starke Trauner dürfte also anstelle von Kevin Danso neben Philipp Lienhart in der Innenverteidigung beginnen.