Zauberkuchen | Verbrannte Erde

Zauberkuchen. Wenn man so lange wie Claus Pándi mit der österreichischen Innenpolitik zu tun hat, dann hat man schon einiges erlebt und jede Leichtgläubigkeit verloren. Da weicht das Vertrauen oft einer soliden Skepsis. Das liest man auch sehr deutlich aus seinem Kommentar in der Montags-„Krone“ heraus, in der er sich gleich mit mehreren Aussagen heimischer Politiker beschäftigt. Etwa dem Versprechen von Kanzler Nehammer, dass in Österreich nach Putins Gas-Sperre keiner frieren müsse. Um fortzusetzen: „So wie sich vor den Wahlen auch viele freuten zu hören, dass keine neuen Steuern kommen und das Budget in Ordnung wäre.“ Pándi nennt auch Leonore Gewesslers jüngste Versicherung, Konsumenten von Gas und Strom müssten sich keine Gedanken machen und auch daran, dass sich „nicht alles mit den Methoden eines Magnus Brunner verschwinden“ lässt und kommt zum Schluss, dass es in Brüssel wie Wien gleich simpel sei: „Wer die Schwierigkeiten nicht sieht, kleinredet oder leugnet, kann die Probleme auch nicht lösen. Und es werde hoffentlich auch „keiner an Märchen-Rezepte glauben, in denen ein Andreas Babler den Reichen das Geld wegnimmt und Karl Nehammer daraus einen nie kleiner werdenden Zauberkuchen backen kann.“ Nein, kaum zu glauben. Aber andererseits: Haben wir nicht gerade in den USA gesehen, dass eine Mehrheit von Wählern schier unerfüllbare Versprechen zu glauben bereit ist?