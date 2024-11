NÖM und Spar: „Pattsituation“ im Preiskonflikt

Höhere Preise, knapperes Angebot in Europa

Auslöser für den auch öffentlich ausgetragenen Konflikt sei die Entwicklung der Milcherzeugerpreise in Europa, erklärte Sinabell. „Die Bauern orientieren sich an den europäischen Milchpreisen. Und an den jüngsten Anstiegen wollen sie natürlich teilhaben. Wenn die Molkereien die Milch der Bauern aber nicht zu höheren Preisen an den Lebensmitteleinzelhandel absetzen können, gleichzeitig aber mit gestiegenen Lohnkosten zu kämpfen haben, dann kommen die Molkereien in Bedrängnis.“