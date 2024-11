Milchstreit trifft auch burgenländische Landwirte

Konsumenten sollen nicht mehr zahlen

Man wolle jedoch nicht, dass der Milchpreis für die Konsumenten steige, sondern, dass der Anteil an der Wertschöpfung, den die Bauern erhalten, höher ausfällt. Die derzeitige Aufteilung sehe etwa 45 Prozent für den Handel, 30 Prozent für den Bauern und 25 Prozent für die Molkerei vor. Konkret wolle man zwei Cent mehr pro Liter Milch, so Berlakovich und Otto Kaipel, Aufsichtsrat der Milchgenossenschaft Niederösterreich (MGN) – selbst Milchbauer in der Gemeinde Wiesfleck.