Spar setzt im Milchstreit jetzt auf die Landwirte

Spar wehrt sich mit offenem Brief

Niederösterreichische Milchbauern, denen die NÖM zu 35 Prozent gehört (Rest Raiffeisen Holding NÖ-Wien), verweisen auf massive Kostensteigerungen, der Nö. Bauernbund prüft rechtliche Schritte gegen Spar. Der Salzburger Lebensmittelhändler wehrt sich nun in einem Brief an die Bauern.