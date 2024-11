Autos kollidierten: Beide Lenker schwer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 10.45 Uhr. Der 48-Jährige fuhr mit dem Pkw in Silz auf der Mötzer Dorfstraße L59 in Richtung des Autoabahnzubringers der Inntalautobahn. Er näherte sich einer Kreuzung, an der eine Gemeindestraße in die L59 einmündet.