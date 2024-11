Österreich kämpft mit bedenklichem Budgetdefizit

Österreich kämpft mit Budgetdefizit

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni nahm in seiner Pressekonferenz auch auf das österreichische Budgetdefizit Bezug: „Es gibt in unserer Prognose eine Tendenz zu einem leichten Anstieg von Schulden und Defizit in den kommenden Jahren.“ „Das gesamtstaatliche Defizit Österreichs wird voraussichtlich in den Jahren 2024-2026 drei Prozent der Wirtschaftsleistung übersteigen, während die öffentliche Schuldenquote auf über 80 Prozent steigen wird“, so die Kommission in ihrem Bericht. Für heuer werden 3,6 Prozent Budgetdefizit erwartet, für kommendes Jahr 3,7 und für 2026 3,5 Prozent.