Sturm, Kälte und Schnee lassen die Steirer zittern

Schon in der Nacht auf Montag bringt der Tiefdruck Kälte, Schnee fällt in der oberen Steiermark auf bis zu 700 Meter, er sollte aber bald dem Regen weichen. Sonne im Süden. Am Dienstag wird es in weiten Teilen trüb und unfreundlich, richtig November eben, die Sonne sollte die Ausnahme bleiben.