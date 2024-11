Hallenbad-Eröffnung ganz ohne Weihwasser regt auf

Martinsfeiern werden zu Sternenfesten umgedeutet, Holzkreuze in den Patientenzimmern der Landesspitäler durch gläserne Varianten ersetzt und somit nahezu „unsichtbar“ – in Niederösterreich wird vielerorts um christliche Traditionen gerungen. Jetzt reiht sich auch Waidhofen an der Thaya in diese Serie ein.