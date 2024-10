„Heiliger Martin wird für den Mondbären geopfert“

Die Gestaltung der jeweiligen Feste liegt in den Händen der jeweiligen Pädagogen. „Sie berücksichtigen in der Planung in der Regel mit sehr viel Einfühlungsvermögen die Alters- und Gruppenstruktur, die räumlichen Gegebenheiten sowie lokales und regionales Brauchtum“, heißt es. Ganz generell versichert man aber im Land, dass in allen mehr als 1.060 Landeskindergärten Martinsfeiern, Nikolausfeiern und andere Feste im Jahreskreis fester Bestandteil der elementarpädagogischen Arbeit seien.