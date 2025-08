Neues Müllwagerl für legendären „Fischlflitzer“

Kilzer ist regelmäßig montags, mittwochs und sonntags unterwegs, oft auch an Feiertagen, und sammelt dabei Müll in Fischl und den angrenzenden Stadtteilen. Er geht bei jedem Wetter raus, auch bei Hitze oder Minusgraden. Weggeworfenen Dosen, Kotbeutel oder gebrauchte Windeln werden so fachgerecht entsorgt. Sein Engagement wurde vor zwei Jahren von Bürgermeister Christian Scheider mit einer Dank- und Anerkennungsurkunde der Stadt gewürdigt.